Агент Ивана Игнатьева: «Ваня возвращается в Россию. В течение дня‑двух будет официальная информация»

Агент Ивана Игнатьева заявил о предстоящем возвращении игрока в Россию из Алжира.

Ранее сообщалось , что 26-летний нападающий перейдет в «Оренбург» из «Кабили ».

«Буквально в течение дня‑двух по будущему Ивана Игнатьева будет официальная информация, если ничего сверхъестественного не случится.

Ваня возвращается в Россию», – сказал Алан Агузаров .

В прошлом сезоне экс-форвард «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» провел за «Кабили» 15 матчей и забил 5 мячей. Команда заняла второе место в чемпионате Алжира .