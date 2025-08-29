Агент Ивана Игнатьева: «Ваня возвращается в Россию. В течение дня‑двух будет официальная информация»
Агент Ивана Игнатьева заявил о предстоящем возвращении игрока в Россию из Алжира.
Ранее сообщалось, что 26-летний нападающий перейдет в «Оренбург» из «Кабили».
«Буквально в течение дня‑двух по будущему Ивана Игнатьева будет официальная информация, если ничего сверхъестественного не случится.
Ваня возвращается в Россию», – сказал Алан Агузаров.
В прошлом сезоне экс-форвард «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» провел за «Кабили» 15 матчей и забил 5 мячей. Команда заняла второе место в чемпионате Алжира.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
