Экс-форвард «Краснодара» Игнатьев интересен «Оренбургу». «Кабили» готов продать форварда за 150 тысяч евро («СЭ»)

Иван Игнатьев может вернуться в Мир РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», воспитанник «Краснодара», выступающий за «Кабили», интересен «Оренбургу ». Алжирский клуб готов отпустить Игнатьева за 150 тысяч евро, так как контракт 26-летнего форварда истекает летом 2026 года.

Отмечается, что Игнатьев открыт к возвращению в Россию, поскольку так и не смог адаптироваться к жизни в Алжире.

Игнатьев перешел в «Кабили » в феврале этого года. В 15 матчах за алжирский клуб он отметился 5 голами.