Экс-форвард «Краснодара» Игнатьев интересен «Оренбургу». «Кабили» готов продать форварда за 150 тысяч евро («СЭ»)
Иван Игнатьев может вернуться в Мир РПЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», воспитанник «Краснодара», выступающий за «Кабили», интересен «Оренбургу». Алжирский клуб готов отпустить Игнатьева за 150 тысяч евро, так как контракт 26-летнего форварда истекает летом 2026 года.
Отмечается, что Игнатьев открыт к возвращению в Россию, поскольку так и не смог адаптироваться к жизни в Алжире.
Игнатьев перешел в «Кабили» в феврале этого года. В 15 матчах за алжирский клуб он отметился 5 голами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
