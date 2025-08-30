Пименов о ЦСКА: «Челестини выжимает максимум из игроков. Если команда и дальше будет так играть, то это главный претендент на чемпионство»
Руслан Пименов назвал ЦСКА главным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.
После 6 туров команда под руководством Фабио Челестини занимает 2-е место в таблице с 14 очками.
В воскресенье в 7-м туре армейцам предстоит встреча с лидером – «Краснодаром» (15 очков).
«Челестини выжимает максимум из своих футболистов. И в данной схеме они действуют максимально эффективно.
Если ЦСКА и дальше будет так играть, то это главный претендент на чемпионство. Если, конечно, не сбавит оборотов», – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
