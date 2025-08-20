  • Спортс
25

Челестини о ЦСКА: «Ребята четко приняли мои идеи. У нас горят глаза, все получается. Ментальность фантастическая»

Фабио Челестини доволен игрой ЦСКА.

Армейцы обыграли «Динамо» в 5-м туре Мир РПЛ со счетом 3:1. Все свои мячи ЦСКА забил в первом тайме. 

– Ребята проводят великолепную работу. Они приняли четко мои идеи, мы играем с малым количеством игроков, мало отдыха. Но ментальность этих людей фантастическая. У нас горят глаза, все получается.

Что надо сделать, чтобы обыграть «Акрон»?

– В последнем матче у нас было огромное количество шансов. Если возьмем «Динамо» и «Рубин», то процент реализации был большой, мы были эффективны.

А вот второй тайм с «Динамо» мы не были эффективны и могли забивать три во втором тайме. Теперь нам надо провести такой же матч с таким же желанием и забить на один гол больше, – сказал главный тренер ЦСКА

ЦСКА примет «Акрон» в воскресенье в рамках 6-го тура РПЛ. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
