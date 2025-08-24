Челестини о ЦСКА: «Хотим доминировать, играть на половине поля соперника, быстрее забить 1-й мяч. Этот план на каждую игру»
Фабио Челестини заявил, что ЦСКА должен доминировать на поле.
Сегодня армейцы дома сыграют с «Акроном» в 6-м туре Мир РПЛ. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
«В первых таймах матчей с «Рубином» (5:1) и московским «Динамо» (3:1) мы были очень эффективны.
Этого не было в первом матче с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.) в Кубке России. Мы создали больше моментов, но нас подвел процент реализации.
Мы хотим доминировать и играть на половине поля соперника. Хотим забить как можно быстрее первый мяч. Этот план у нас на каждую игру», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
