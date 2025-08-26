Бабаев о Челестини в ЦСКА: «Инсайды и прогнозы спортивного департамента оказались верными, хорошая работа. Сейчас мы очень довольны, но пока воздержимся от выводов»

Роман Бабаев назвал приглашение Фабио Челестини хорошей работой ЦСКА.

После 6 туров команда под руководством швейцарского специалиста набрала 14 очков и идет на 2-м месте в таблице Мир РПЛ .

В следующем матче московский клуб сыграет с лидером таблицы и действующим чемпионом лиги «Краснодаром» (15 очков).

– Когда ушел Марко Николич, пришел Фабио Челестини, вы лично не переживали, что все может пойти в плане игры и результата не так, как хотели бы?

– Конечно, мы сейчас очень довольны. Но пока мы только в самом начале пути и воздержимся от выводов.

– Фабио же не был основным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА. Как такой вариант вообще возник?

– Хорошая работа спортивного департамента. Они рассмотрели всех тренеров, которые, на их взгляд, могли быть доступны. Собрали информацию, выяснили, что Фабио принял решение досрочно покинуть «Базель».

Вариант оказался сложным, потому что он европеец, только сделал со швейцарским клубом золотой дубль, был действующий контракт, но инсайды и прогнозы департамента оказались верными, – сказал генеральный директор армейцев.