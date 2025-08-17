Фабио Челестини: «У ЦСКА короткая скамейка. С «Динамо» у нас не было необходимых замен для восстановления контроля. Я вынужден принимать решения, которые мне не нравятся»

Фабио Челестини посетовал на короткую скамейку после победы над «Динамо» (3:1).

– Мы не забили четвертый гол. У нас были явные моменты, чтобы «закрыть» матч. Понятно, что, ведя 3:1, «Динамо » на своем поле поджало нас, мы не можем доминировать 90 минут. Сегодня у нас короткая скамейка. Может быть, соперник доминировал чуть больше. У нас не было необходимых замен, чтобы восстановить контроль. Поэтому я решил выпустить Джамала , чтобы мы не пропустили с верховых подач, потому что контроля у нас не было.

– Скамейка не очень длинная, не повлияет это на функциональный спад?

– Я стараюсь выбирать лучшую команду, но с «Акроном » у меня были игроки, которые находились в состоянии усталости. Мне приходилось делать замены, потому что я вынужден был это делать. Когда нас мало, я вынужден принимать решения, которые мне не очень нравятся. С «Акроном» мы заслуживали победу, мы контролировали ход матча и создавали большое число моментов.

– Что скажете об игре Алвеса?

– Считаю, что наш стиль очень хорошо ему подходит. Он хорошо адаптировался, сыгрался с Кисляком и Обляковым. Они поняли друг друга. Есть игроки, которые быстро адаптируется, кому‑то нужно больше времени. Матеус очень быстро адаптировался.

– Топ‑3 составляющих успеха?

– Работа. Командная работа каждый день. До матча мы не знаем, выиграем или проиграем. Ребята поняли, что мы должны работать вместе, у них горят глаза. Мы все вместе верим в то, что мы делаем. Вторая причина – это вера. Третье – это удовольствие от игры, – сказал главный тренер ЦСКА .