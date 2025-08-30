Глава «Кайрата» сказал, что Европа должна радоваться своим большим границам.

Клуб из Алматы ранее вышел в общий этап Лиги чемпионов .

Соперниками команды станут «Реал» (дома), «Интер» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Арсенал» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Пафос» (дома), «Копенгаген» (в гостях).

Клубное ТВ «Реала » выразило недовольство : «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера».

«У нас на эту тему уже давно есть ответ: мы же тоже летаем! Мы тоже летим. Это нормально.

Европа должна радоваться, что у нее такие большие футбольные границы!» – сказал глава наблюдательного совета казахстанского клуба Кайрат Боранбаев.