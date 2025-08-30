  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава «Кайрата» о жалобах на долгие перелеты в Алматы на матчи ЛЧ: «Европа должна радоваться, что у нее такие большие футбольные границы! Мы же тоже летаем, это нормально»
Глава «Кайрата» о жалобах на долгие перелеты в Алматы на матчи ЛЧ: «Европа должна радоваться, что у нее такие большие футбольные границы! Мы же тоже летаем, это нормально»

Глава «Кайрата» сказал, что Европа должна радоваться своим большим границам.

Клуб из Алматы ранее вышел в общий этап Лиги чемпионов

Соперниками команды станут «Реал» (дома), «Интер» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Арсенал» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Пафос» (дома), «Копенгаген» (в гостях).

Клубное ТВ «Реала» выразило недовольство: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера».

«У нас на эту тему уже давно есть ответ: мы же тоже летаем! Мы тоже летим. Это нормально.

Европа должна радоваться, что у нее такие большие футбольные границы!» – сказал глава наблюдательного совета казахстанского клуба Кайрат Боранбаев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Материалы по теме
Аршавин о Лиге чемпионов: «Салем, Казахстан! Это сумасшедшее событие. Надеюсь приехать в Алматы и увидеть матчи вживую. Алга, «Кайрат»!»
15вчера, 21:57
За выход «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову – Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с «Реалом» – событие мирового масштаба»
113вчера, 21:36
Алонсо о матче с «Кайратом»: «Поездка в Казахстан – нечто исключительное, «Реалу» нужно максимально упростить логистику»
113вчера, 16:49
ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»
25728 августа, 21:30
Вальдано об ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы – как до Нью-Йорка. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике»
6028 августа, 21:28
