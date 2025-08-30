Аршавин о Лиге чемпионов: «Салем, Казахстан! Это сумасшедшее событие. Надеюсь приехать в Алматы и увидеть матчи вживую. Алга, «Кайрат»!»

Андрей Аршавин поздравил «Кайрат» с участием в Лиге чемпионов.

Алматинцы прошли «Селтик» по сумме двух матчей и впервые в истории вышли в основной раунд ЛЧ.

«Салем («привет» с казахского – Спортс’‘), Казахстан! Конечно, это сумасшедшее событие – «Кайрат» в Лиге чемпионов . Смотрел фрагменты матча, эмоции после пенальти – просто невероятные.

Поздравляю всех – президента Кайрата Советаевича [Боранбаева], тренерский штаб, игроков и всех, кто рядом с клубом.

Надеюсь, что смогу приехать в Алматы и увидеть матчи Лиги чемпионов вживую. Алга («вперед» с казахского – Спортс’‘), «Кайрат»! – сказал экс-полузащитник казахстанского клуба.

Аршавин выступал за «Кайрат» с 2016 по 2018 год.