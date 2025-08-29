Вальдано об ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы – как до Нью-Йорка. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике»

Хорхе Вальдано считает, что «Реалу» меньше повезло с жеребьевкой ЛЧ, чем «Барсе».

В общем этапе Лиги чемпионов «Мадрид » проведет домашние матчи с «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Марселем» и «Монако». На выезде мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем», «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Кайратом ».

«Барселона » проведет домашние матчи с «ПСЖ», «Айнтрахтом», «Олимпиакосом» и «Копенгагеном». На выезде каталонский клуб сыграет с «Челси», «Брюгге», пражской «Славией» и «Ньюкаслом».

«Для «Реала» жеребьевка прошла неудачно. Будет непросто, даже в тех матчах, которые кажутся легкими.

Положение «Барсы» гораздо лучше, чем у «Реала», хотя ни одна команда не может расслабиться ни на минуту при таком графике. Жребий важен для каждого клуба. То, что вы получаете, может стать проблемой и повлиять на вашу подготовку.

«Мадриду» придется лететь в Алматы, что по расстоянию равносильно поездке в Нью-Йорк, а то и больше», – сказал бывший форвард и тренер «Реала» в эфире Movistar.

Отметим, что перелет из Мадрида в Алматы – это примерно 6 440 км, из Мадрида в Нью-Йорк – 5 770 км.

«Кайрат» ждет самое дальнее путешествие в истории ЛЧ. Между Алматы и Лиссабоном, где он сыграет со «Спортингом», больше 6900 км