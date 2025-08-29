  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вальдано об ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы – как до Нью-Йорка. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике»
58

Вальдано об ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы – как до Нью-Йорка. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике»

Хорхе Вальдано считает, что «Реалу» меньше повезло с жеребьевкой ЛЧ, чем «Барсе».

В общем этапе Лиги чемпионов «Мадрид» проведет домашние матчи с «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Марселем» и «Монако». На выезде мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем», «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Кайратом».

«Барселона» проведет домашние матчи с «ПСЖ», «Айнтрахтом», «Олимпиакосом» и «Копенгагеном». На выезде каталонский клуб сыграет с «Челси», «Брюгге», пражской «Славией» и «Ньюкаслом».

«Для «Реала» жеребьевка прошла неудачно. Будет непросто, даже в тех матчах, которые кажутся легкими.

Положение «Барсы» гораздо лучше, чем у «Реала», хотя ни одна команда не может расслабиться ни на минуту при таком графике. Жребий важен для каждого клуба. То, что вы получаете, может стать проблемой и повлиять на вашу подготовку.

«Мадриду» придется лететь в Алматы, что по расстоянию равносильно поездке в Нью-Йорк, а то и больше», – сказал бывший форвард и тренер «Реала» в эфире Movistar.

Отметим, что перелет из Мадрида в Алматы – это примерно 6 440 км, из Мадрида в Нью-Йорк – 5 770 км.

«Кайрат» ждет самое дальнее путешествие в истории ЛЧ. Между Алматы и Лиссабоном, где он сыграет со «Спортингом», больше 6900 км

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?1312 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoБарселона
logoКайрат
logoХорхе Вальдано
календарь
logoвысшая лига Казахстан
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ман Сити» и «Ливерпулем», «Барселона» – с «ПСЖ», «Бавария» – с «Челси» и «Арсеналом»
551вчера, 20:17
Главные новости
«Сочи» планирует уволить Морено в сентябрьскую паузу, если удастся решить вопрос о неустойке. Осинькин и Василенко – кандидаты на замену (Сергей Ильев)
720 минут назад
Аморим про «МЮ»: «Иногда дело не в результате, а в том, как мы проиграли – вот это трудно принять. После «Гримсби» было желание уйти, сейчас – нет»
2927 минут назад
Знаете все о тестах и играх про спорт и круто шарите в маркетинге? Откликайтесь на вакансию Сирены!
37 минут назадВакансия
Талалаев о физподготовке «Балтики»: «Мой штаб – один из лучших в стране. У нас нет бразильцев. Это будет взрыв рынка, если найду игрока оттуда, который сможет перелопачивать нашу работу»
1846 минут назад
Алонсо о расизме в адрес Мбаппе и Винисиуса: «Этим должны заниматься компетентные органы, а «Реалу» нужно сосредоточиться на игре»
551 минуту назад
Юлианна Караулова исполнит гимн России перед матчем сборной с Иорданией
2058 минут назад
«Челси» хочет арендовать Буонанотте. Клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по 20-летнему атакующему хавбеку
1759 минут назад
Руни о заявлениях Аморима после «Гримсби»: «Если тренер произносит такие слова, значит, что-то сломалось. Видим одну и ту же игру, одни и те же результаты»
30сегодня, 13:23
Заур Тедеев: «У нас футболист в 30-32 года уже на закате карьеры. Проблема – в детском футболе. Идем за результатом, к 18-19 годам износ коленей, суставов»
32сегодня, 13:10
Рубен Аморим: «Иногда хочется уйти из «МЮ», иногда – остаться на 20 лет. Иногда ненавижу игроков, иногда люблю. Это мой стиль поведения, игра с «Гримсби» разочаровала»
56сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» продал Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей. Петербуржцы сохранят право обратного выкупа защитника
47 минут назад
Сака пропустит несколько недель из-за травмы, сообщил Артета. Эдегора хотят подготовить к матчу с «Ливерпулем»
213 минут назад
ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу». Форвард забил один гол в 36 матчах за клуб
832 минуты назад
«Спартак» встретится с «Сочи» на «Лукойл Арене». Покупайте билеты и поддержите красно-белых на стадионе!
37 минут назадРеклама
Экс-форвард «Милана» Кутроне перешел в «Парму» из «Комо» на правах аренды
341 минуту назадФото
Мареска о Гарначо в «Челси»: «Переход уже близко. Вижу его на позиции вингера»
2сегодня, 13:37
«Кристал Пэлас» за 30 млн евро купил Пино у «Вильярреала». Контракт – на 5 лет
2сегодня, 13:21Фото
«Марсель» работает над подписанием Зинченко, однако проблема в высокой зарплате защитника «Арсенала»
4сегодня, 13:09
Матч между «Пари НН» и «Оренбургом» пройдет в Саранске. Нижегородцы уже дважды играли там, по разу – в Грозном и Казани
2сегодня, 12:10
«Интер» не устроило предложение «Ньюкасла» об аренде Фраттези со сложными условиями выкупа. «Неррадзурри» хотят 40 млн евро
5сегодня, 11:57