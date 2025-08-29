Алонсо о матче с «Кайратом»: «Поездка в Казахстан – нечто исключительное, «Реалу» нужно максимально упростить логистику»
Хаби Алонсо высказался о результатах жеребьевки Лиги чемпионов.
В общем этапе турнира «Реал» проведет домашние матчи с «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Марселем» и «Монако». На выезде мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем», «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Кайратом».
«Группа требовательная, но и мотивирующая из-за соперников.
Поездка в Казахстан – это своего рода особенное условие, посмотрим, как мы впишем это в соревнования.
Это нечто исключительное. Нам нужно будет максимально упростить логистику», – сказал главный тренер «Мадрида».
ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Flashscore
