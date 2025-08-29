Алонсо о матче с «Кайратом»: «Поездка в Казахстан – нечто исключительное, «Реалу» нужно максимально упростить логистику»

Хаби Алонсо высказался о результатах жеребьевки Лиги чемпионов.

В общем этапе турнира «Реал » проведет домашние матчи с «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Марселем» и «Монако». На выезде мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем», «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Кайратом ».

«Группа требовательная, но и мотивирующая из-за соперников.

Поездка в Казахстан – это своего рода особенное условие, посмотрим, как мы впишем это в соревнования.

Это нечто исключительное. Нам нужно будет максимально упростить логистику», – сказал главный тренер «Мадрида».

ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»