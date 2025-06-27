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Смертин об энурезе: «Смалодушничал и вычеркнул подробности из книги, годы спустя осознал – нет ничего постыдного. Моя история могла бы помочь мальчишкам, которые через это проходят»

Алексей Смертин считает, что зря не написал про пережитый энурез в своей книге.

– В 2016-м у вас вышла книжка «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона». Какой эпизод в нее не включили и сейчас жалеете?

 – Была в моей жизни тайна, о которой никому не рассказывал. Энурез. До сих пор помню смесь ужаса и стыда, когда в детстве просыпался утром в мокрой постели. Первая мысль: «Опять...»

Мама не упрекала. Молча сворачивала простыню с пододеяльником, закидывала в стиральную машину. Если все происходило летом в деревне, белье с гадкими желтоватыми разводами сушили на веревке. А мне было неловко перед двоюродными сестрами.

У этого кошмара, порождавшего колоссальные комплексы, была и другая, приземленная сторона. Часто под разными предлогами я отказывался от поездок на турниры со своей футбольной командой. От одной мысли, что пацаны прознают о моем недуге, становилось не по себе. Правда, в то время нас редко приглашали куда-то за пределы Барнаула.

Если же поездки было не избежать, мама давала с собой пеленки, которые перед сном незаметно подкладывал в кровать. Мучился лет до шестнадцати. А потом прошло само собой.

После долгих раздумий я вычеркнул из книги эти подробности. Постеснялся. Смалодушничал. Годы спустя осознал: зря. Тут нет ничего постыдного. Наоборот, моя история могла бы помочь мальчишкам, которые тоже через это проходят. Они бы прочитали и поняли, что энурез – это еще не конец света, не накручивали бы себя.

Футбол для меня – терапия. Именно он помог в борьбе с недугом, который пропал как раз в тот момент, когда я стал профессиональным футболистом. Хотя допускаю, что кто-то скажет: совпадение, – сказал бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Смертин.

Алексей Смертин: «В детстве я страдал от энуреза, это угнетало. В 13-14 лет думал: «Поскорее бы закончилась эта жизнь». Футбол стал для меня спасательным кругом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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