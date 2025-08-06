Смертин о любимой еде: «Просыпаюсь ночью, чувствую голод – наливаю молока и ем с ним пряники или печенье «Юбилейное». Обожаю окрошку, особенно на квасе. Всегда слушаю организм»

Алексей Смертин рассказал о своем питании.

«Перед тренировками почти не набиваю живот кашами – могу ее поесть перед длинной дистанцией. Например, на выходных бегаю 2-3 часа. Для этого нужно хорошо позавтракать. А если речь о беге до полутора часов, то спокойно выезжаю на двух ложках меда или двух финиках. А после тренировки полноценный завтрак: гречневая каша или овсянка, обязательно два сваренных яйца и горсть орехов – либо пекан, либо родные кедровые.

Редко меняю продукты, но иногда могу не съесть два яйца, а заменить их на авокадо. А каша или мюсли с молоком – обязательны. Очень люблю молоко и пью его постоянно. Например, просыпаюсь ночью в туалет и чувствую голод. Иду на кухню, наливаю молока и съедаю с ним либо мятные пряники, либо печенье «Юбилейное».

Я всегда любил молоко. У меня с детства такая привычка – пить его в любое время дня и ночи. Ощущение уюта, тишины, когда во всем доме спят, а ты стоишь у окна с кружкой молока…. Мне кажется, в такие минуты человек ближе всего к себе настоящему.

Молоко для меня – как ритуал. Помню, как отец пил молоко с хлебом, особенно в последние годы жизни, когда здоровье слабело, а привычки оставались такими же важными и постоянными. Говорят, молоко в возрасте многим не подходит, но, видимо, я вхожу в те счастливые проценты людей, которым оно только во благо.

Я вообще всегда слушаю организм. Перед тренировкой или матчем ел углеводы – спагетти, рис, иногда картошку. В «Челси » удивлялся, как Петр Чех мог есть стейк с кровью за три часа до матча, а Макелеле сидел рядом и уплетал клубнику с молоком. Еще люблю булки, особенно сдобные. Мой товарищ в поселке печет отличные пироги с яйцом и с картошкой – всегда захожу к нему после пробежки и беру несколько штук.

У меня выработалась строгая система питания. Завтрак, обед и ужин – без перекусов между ними. Я люблю есть с аппетитом, поэтому не кусочничаю, чтобы не сбивать чувство голода. Вечером ужин может быть и в семь, и в девять. Это уважение к своему телу: если знаю, что будет ужин, мне не хочется есть заранее, просто жду.

Я и окрошку обожаю, она будто возвращает в детство. Особенно если на квасе, хотя и на кефире тоже ем. Люблю картошку, которую мама жарит со шкварками на сковороде старше меня. Когда приезжаю зимой домой, мама даже не спрашивает о еде, потому что знает мой стандарт: обязательно должна быть окрошка и молоко с любимым печеньем», – рассказал бывший игрок «Локомотива», «Челси» и сборной России в своем блоге на Спортсе’‘ .

