Роналду – фанатам перед 1-м матчем «Аль-Насра»: «Мы отдадим все силы, но не справимся одни – нам нужны вы. Давайте сделаем сезон незабываемым 💪🔥»

Криштиану Роналду обратился к фанатам перед стартом сезона в Саудовской Аравии.

«Аль-Наср », за который выступает португалец, завтра примет «Аль-Таавун » в своем первом матче лиги.

«Завтра начинается чемпионат. Мы тренировались. Мы готовы. Но мы не справимся в одиночку... Нам нужны вы.

Мы отдадим все силы, борясь за эмблему, за команду, за каждого из вас. Вы будете с нами до конца?

Давайте сделаем [сезон] незабываемым 💪🔥», – написал форвард «Аль-Насра» в своем аккаунте в X.