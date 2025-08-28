Роналду – фанатам перед 1-м матчем «Аль-Насра»: «Мы отдадим все силы, но не справимся одни – нам нужны вы. Давайте сделаем сезон незабываемым 💪🔥»
Криштиану Роналду обратился к фанатам перед стартом сезона в Саудовской Аравии.
«Аль-Наср», за который выступает португалец, завтра примет «Аль-Таавун» в своем первом матче лиги.
«Завтра начинается чемпионат. Мы тренировались. Мы готовы. Но мы не справимся в одиночку... Нам нужны вы.
Мы отдадим все силы, борясь за эмблему, за команду, за каждого из вас. Вы будете с нами до конца?
Давайте сделаем [сезон] незабываемым 💪🔥», – написал форвард «Аль-Насра» в своем аккаунте в X.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Криштиану Роналду
