Филимонов о Жедсоне: «Обычный футболист, просто очередной легионер. Он не будет определять игру и стиль «Спартака». Это не основополагающий игрок для такой команды»

Александр Филимонов не считает Жедсона Фернандеша ключевым игроком «Спартака».

Португальский полузащитник присоединился к красно-белым в конце июля. Трансфер футболиста стал самым дорогим приобретением в истории московского клуба.

Жедсон успел провести 4 матча в составе команды, забить один гол и отдать одну результативную передачу.

«Жедсон – обычный футболист, просто очередной легионер «Спартака». Он не будет определять игру и стиль команды.

Это не основополагающий игрок для такой команды, как «Спартак », – заявил бывший вратарь красно-белых Филимонов .