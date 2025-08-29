Филимонов о Жедсоне: «Обычный футболист, просто очередной легионер. Он не будет определять игру и стиль «Спартака». Это не основополагающий игрок для такой команды»
Александр Филимонов не считает Жедсона Фернандеша ключевым игроком «Спартака».
Португальский полузащитник присоединился к красно-белым в конце июля. Трансфер футболиста стал самым дорогим приобретением в истории московского клуба.
Жедсон успел провести 4 матча в составе команды, забить один гол и отдать одну результативную передачу.
«Жедсон – обычный футболист, просто очередной легионер «Спартака». Он не будет определять игру и стиль команды.
Это не основополагающий игрок для такой команды, как «Спартак», – заявил бывший вратарь красно-белых Филимонов.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости