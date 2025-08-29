«МЮ» согласился продать Антони «Бетису». Вингеру разрешили лететь в Испанию
Антони перейдет в «Бетис» на постоянной основе.
По сведениям Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» принял предложение клуба Ла Лиги, за который вингер играл на правах аренды во второй половине сезона.
Бразильцу разрешили отправиться в Испанию для завершения перехода.
Антони провел 17 матчей в чемпионате Испании и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
