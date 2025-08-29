«МЮ» согласился продать Антони «Бетису». Вингеру разрешили лететь в Испанию

Антони перейдет в «Бетис» на постоянной основе.

По сведениям Sky Sports , «Манчестер Юнайтед » принял предложение клуба Ла Лиги , за который вингер играл на правах аренды во второй половине сезона.

Бразильцу разрешили отправиться в Испанию для завершения перехода.

Антони провел 17 матчей в чемпионате Испании и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .