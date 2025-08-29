  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» отказал «Бетису» в повторной аренде Антони – только продажа за 50 млн евро. Испанцы не готовы столько платить и рассматривают покупку части прав или выход из переговоров
43

«МЮ» отказал «Бетису» в повторной аренде Антони – только продажа за 50 млн евро. Испанцы не готовы столько платить и рассматривают покупку части прав или выход из переговоров

«Бетис» ищет возможные пути подписания Антони из «МЮ».

Как сообщает Marca, манкунианцы категорически отказались отпускать бразильца снова в аренду и согласны вести переговоры только о продаже игрока.

Накануне руководство «Бетиса» детально изучало ситуацию, чтобы подготовить окончательное предложение и тем самым завершить переговоры – либо достигнув соглашения, либо окончательно отказавшись от трансфера.

Испанский клуб смирился с тем, что аренда невозможна, и сделал расчеты для покупки прав на Антони – либо сейчас, либо с обязательством в 2026 году, прибегая к различным схемам.

Запрашиваемая «МЮ» сумма в 50 млн евро нереальна для бюджета «Бетиса», поэтому клуб собирается настаивать на приобретении только части прав на игрока.

В случае, если «Манчестер Юнайтед» продолжит отказываться, «Бетис» готов поставить операцию «на паузу» и активировать другие варианты в ожидании, что английский клуб изменит позицию ближе к закрытию окна. 

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?3647 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoАнтони
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoБетис
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трансфер Антони в «МЮ» – худший в истории чемпионата Англии по версии The Telegraph. Переход Жо в «Сити» – 3-й, Санчеса в «МЮ» – 4-й, Мудрика в «Челси» – 6-й, Кэрролла в «Ливерпуль» – 9-й
11828 августа, 11:14
Антони возвращается в «Бетис», Санчо отказал «Роме» из-за отношений с рэпершей. Главные инсайды дня
1427 августа, 22:15
Себальос хочет вернуться в «Бетис» и сообщил об этом клубу. Севильянцы не готовы платить 10-12 млн евро за хавбека «Реала», приоритет – подписание Антони и оборонительного полузащитника (COPE)
1327 августа, 21:03
Главные новости
«Бетис» отозвал предложение по Антони: «Не можем позволить себе такие расходы». Испанцы хотят, чтобы или игрок пошел на уступки, или «МЮ» компенсировал бразильцу часть суммы
30вчера, 21:55
Экитике, Салах, Дьокереш – кого возьмете в Основе из топ-вывески АПЛ?
вчера, 22:30Тесты и игры
«МЮ» предлагал Онана «Вест Хэму». Лондонцы отказались от аренды камерунца, считая, что он не лучше их вратарей (Daily Mail)
21вчера, 21:59
За выход «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову – Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с «Реалом» – событие мирового масштаба»
25вчера, 21:36
«Наполи» арендует Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро и выкупит за 44 млн в случае выхода в ЛЧ
10вчера, 21:26
Роналду после 5:0 с «Аль-Таавуном»: «Первый шаг ✅🔥»
39вчера, 20:57Фото
«Арсенал» договорился с «Байером» об аренде Инкапиэ с правом выкупа за 52 млн евро. Защитник прилетит в Англию на выходных
29вчера, 20:53
«Милан» обыграл «Лечче» – 2:0. Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, голы Габбии и Хименеса отменили
66вчера, 20:45
У Модрича первый голевой пас в «Милане» – в 3-м матче. 39-летний хорват стал самым возрастным ассистентом в Серии А среди хавбеков за время сбора статистики Opta
9вчера, 20:45
Банк России выпустит монеты с эмблемами «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Трудовых резервов»
28вчера, 20:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Лиге чемпионов: «Салем, Казахстан! Это сумасшедшее событие. Надеюсь приехать в Алматы и увидеть матчи вживую. Алга, «Кайрат»!»
4вчера, 21:57
Аллегри о 2:0 с «Лечче»: «Милан» стал более сбалансированным, но должен был лучше сыграть в обороне. Нам нужно обрести стабильность и снова стать конкурентоспособными»
3вчера, 21:44
Предприниматель из Ростова-на-Дону получил 5 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей за обрушение трибуны на соревнованиях школьников в 2023 году
3вчера, 21:30
Чемпионат Испании. «Валенсия» разгромила «Хетафе», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в субботу, «Барса» с «Райо» – в воскресенье
5вчера, 21:30
Смертин о футбольных проектах для инвалидов: «У «Стальной воли» аналогов в мире нет. Уже провели кубок по футболу на электроколясках, для возвращающихся с СВО сделали «Лигу героев»
3вчера, 21:15
Агент Дзюбы о словах про слабый состав «Акрона»: «Конфликта с руководством клуба нет. Артем – большая личность в футболе, сказал, что посчитал нужным. Он переживает за команду»
1вчера, 21:13
Тарханов о Карпине: «Плохо, что две должности занимает. В перерыве надо оттачивать детали с «Динамо», а он будет занят в сборной. И тренеру-совместителю трудно объективно смотреть на вещи»
9вчера, 21:05
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Брест», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Тулузой» в субботу, «Монако» Головина со «Страсбуром» – в воскресенье
3вчера, 20:40
«Вулвс» за 27 млн евро купят лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка». Форвардом интересовались «Милан» и «Наполи»
3вчера, 20:28
«Балтика» и Гассама продлили контракт до 2030 года
3вчера, 19:54Фото