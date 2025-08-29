«МЮ» отказал «Бетису» в повторной аренде Антони – только продажа за 50 млн евро. Испанцы не готовы столько платить и рассматривают покупку части прав или выход из переговоров
Как сообщает Marca, манкунианцы категорически отказались отпускать бразильца снова в аренду и согласны вести переговоры только о продаже игрока.
Накануне руководство «Бетиса» детально изучало ситуацию, чтобы подготовить окончательное предложение и тем самым завершить переговоры – либо достигнув соглашения, либо окончательно отказавшись от трансфера.
Испанский клуб смирился с тем, что аренда невозможна, и сделал расчеты для покупки прав на Антони – либо сейчас, либо с обязательством в 2026 году, прибегая к различным схемам.
Запрашиваемая «МЮ» сумма в 50 млн евро нереальна для бюджета «Бетиса», поэтому клуб собирается настаивать на приобретении только части прав на игрока.
В случае, если «Манчестер Юнайтед» продолжит отказываться, «Бетис» готов поставить операцию «на паузу» и активировать другие варианты в ожидании, что английский клуб изменит позицию ближе к закрытию окна.