«МЮ» и «Бетис» уверены, что договорятся насчет Антони. Манкунианцы предпочитают продать вингера

«Манчестер Юнайтед» верит, что Антони уйдет до закрытия трансферного окна.

Как сообщает ESPN, манкунианцы и «Бетис» уверены, что им удастся договориться о переходе вингера. Стороны ведут работу над сделкой, переговоры продвигаются успешно.

«МЮ» предпочел бы продать бразильца, а клуб Ла Лиги хочет арендовать его с опцией или обязательством выкупа.

Антони провел в «Бетисе» вторую половину прошлого сезона и забил 5 голов в 17 матчах в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .