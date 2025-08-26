«МЮ» и «Бетис» уверены, что договорятся насчет Антони. Манкунианцы предпочитают продать вингера
«Манчестер Юнайтед» верит, что Антони уйдет до закрытия трансферного окна.
Как сообщает ESPN, манкунианцы и «Бетис» уверены, что им удастся договориться о переходе вингера. Стороны ведут работу над сделкой, переговоры продвигаются успешно.
«МЮ» предпочел бы продать бразильца, а клуб Ла Лиги хочет арендовать его с опцией или обязательством выкупа.
Антони провел в «Бетисе» вторую половину прошлого сезона и забил 5 голов в 17 матчах в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
