Восстановление Беллингема после операции на плече идет хорошо. Хавбек «Реала» хочет вернуться до октябрьской паузы на сборные, но клуб предпочитает действовать осторожнее (As)

Джуд Беллингем успешно восстанавливается после операции на плече.

Напомним, полузащитник «Реала» испытывал проблемы с плечом с ноября 2023 года.

Утверждалось, что восстановление Беллингема после операции, проведенной в середине июля, займет от 10 до 12 недель.

Восстановление футболиста идет хорошо, сообщает журналист As Рубен Мартин.

Англичанин хочет вернуться на поле до международного перерыва в начале октября, но клуб предпочитает действовать осторожнее.

Пока не ясно, сможет ли игрок в итоге сократить сроки.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Рубена Мартина
