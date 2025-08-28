  • Спортс
Директор «Реала» Бутрагеньо о «Ман Сити» в ЛЧ: «Мы и с «Ливерпулем» несколько раз играли и очень хорошо знаем друг друга – это топ-команды. Матчи будут фантастическими»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о результатах жеребьевки ЛЧ.

В общем этапе Лиги чемпионов «Мадрид» проведет домашние матчи с «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Марселем» и «Монако». На выезде мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем», «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Кайратом».

Об итогах жеребьевки

«Мы знаем, что это непростое соревнование, все соперники высокого уровня. Мы ожидаем очень напряженных матчей. Но мы подходим к турниру с большим энтузиазмом. У команды есть ресурсы, и мы уверены, что она оправдает ожидания. Нам придется сыграть на максимум, чтобы попасть в восьмерку лучших».

О встрече с «Манчестер Сити» пятый сезон подряд

«Мы также несколько раз играли с «Ливерпулем». Да, мы очень хорошо знаем друг друга. Это команды топ-уровня. Эти матчи будут фантастическими для болельщиков».

О «Кайрате»

«Мы никогда не играли против них, это очень далеко. Мы должны принять это и настроиться на победу. Все соперники особенно мотивированы, когда играют против «Реала». Мы должны обращать внимание на детали».

О соперниках

«У всех них богатые традиции, это клубы с историей. Это возможность для наших болельщиков насладиться хорошим футболом. «Бенфика» и «Олимпиакос» всегда сильны на домашнем поле. С «Кайратом» там будет сложно играть, у них есть свои особенности, которые все усложняют».

О роли «Сантьяго Бернабеу»

«Болельщики должны хорошо проявить себя в четырех матчах на «Бернабеу», нам нужно одержать четыре победы. Болельщики никогда не подводят, они знают, что это очень важный турнир», – сказал директор «Реала» Бутрагеньо.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Defensa Central
