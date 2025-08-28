Винисиус после жеребьевки ЛЧ: «Вперед – за 16-й!»

Винисиус Жуниор призвал «Реал» выиграть Лигу чемпионов в 16-й раз.

Мадридцы на общем этапе ЛЧ встретятся с «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Марселем», «Монако», «Ливерпулем», «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Кайратом».

После жеребьевки вингер «Реала » опубликовал список будущих соперников и добавил: «Вперед – за 16-й!»

«Кайрат» без ума от матча с «Реалом»: только взгляните на эту радость