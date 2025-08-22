Гайч близок к переходу из ЦСКА в «Крылья Советов» на правах аренды (Sport24)
«Крылья Советов» хотят подписать Адольфо Гайча.
Как сообщает Sport24, нападающий ЦСКА близок к переходу в самарский клуб на правах аренды до конца сезона. Переговоры находятся на финальном этапе.
Последний сезон аргентинец провел в составе «Антальяспора» и забил 8 голов в 33 турах чемпионата Турции. Подробно со статистикой Гайча можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
