Гайч близок к переходу из ЦСКА в «Крылья Советов» на правах аренды (Sport24)

«Крылья Советов» хотят подписать Адольфо Гайча.

Как сообщает Sport24, нападающий ЦСКА близок к переходу в самарский клуб на правах аренды до конца сезона. Переговоры находятся на финальном этапе.

Последний сезон аргентинец провел в составе «Антальяспора» и забил 8 голов в 33 турах чемпионата Турции. Подробно со статистикой Гайча можно ознакомиться здесь .