ЦСКА отдаст Гайча в бесплатную аренду в «Крылья Советов» до конца сезона. Самарцы будут платить чуть меньше половины зарплаты – 3,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Адольфо Гайч переходит в «Крылья Советов».

По информации инсайдера Ивана Карпова, нападающий ЦСКА перейдет в самарский клуб на правах бесплатной аренды до конца сезона. Ожидается, что аргентинец прибудет в расположение «Крыльев Советов » завтра.

Также сообщается, что самарский клуб будет выплачивать Гайчу 3,5 миллиона рублей в месяц. Оставшиеся обязательства по зарплате – 4 млн рублей в месяц – возьмет на себя ЦСКА .

Контракт Гайча с ЦСКА истекает летом 2026 года. Прошлый сезон форвард провел в аренде в «Антальяспоре» и забил 8 голов в 33 турах чемпионата Турции. Подробно со статистикой Адольфо можно ознакомиться здесь .