Микаутадзе близок к переходу из «Лиона» в «Вильярреал» за 30 млн евро (Фабрис Хокинс)
Жорж Микаутадзе может продолжить карьеру в Испании.
24-летний нападающий готов перейти в «Вильярреал», с которым уже договорился о долгосрочном контракте, сообщает журналист Фабрис Хокинс.
Испанский клуб близок к соглашению с «Лионом» о трансфере на сумму около 30 млн евро.
Микаутадзе присоединился к клубу Лиги 1 в 2024 году. В минувшем сезоне на его счету 34 матча в чемпионате, где он забил 11 голов и сделал 6 ассистов.
Полная статистика форварда сборной Грузии доступна здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабриса Хокинса
