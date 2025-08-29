Микаутадзе близок к переходу из «Лиона» в «Вильярреал» за 30 млн евро (Фабрис Хокинс)

Жорж Микаутадзе может продолжить карьеру в Испании.

24-летний нападающий готов перейти в «Вильярреал », с которым уже договорился о долгосрочном контракте, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Испанский клуб близок к соглашению с «Лионом » о трансфере на сумму около 30 млн евро.

Микаутадзе присоединился к клубу Лиги 1 в 2024 году. В минувшем сезоне на его счету 34 матча в чемпионате, где он забил 11 голов и сделал 6 ассистов.

Полная статистика форварда сборной Грузии доступна здесь .