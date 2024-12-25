Микаутадзе может уйти из «Лиона» через полгода после трансфера. «Галатасарай» предложил 17 млн евро и бонусы за форварда сборной Грузии
Жорж Микаутадзе может покинуть «Лион» спустя полгода после трансфера.
Форвард сборной Грузии был приобретен французским клубом у «Аякса» за 18,5 млн евро и еще 4,5 млн в виде бонусов. Контракт с ним рассчитан до 2028 года.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Лион» получил начальное предложение от «Галатасарая». Турецкий клуб готов заплатить около 17 млн евро плюс бонусы. Однако «Олимпик» такая сумма не устраивает.
В текущем сезоне Микаутадзе забил 4 гола в 15 матчах в Лиге 1 – это второй результат в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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