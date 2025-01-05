«Лион» не продал Микаутадзе в «Галатасарай» за 21 млн евро

«Лион» отказался продать Жоржа Микаутадзе «Галатасараю» за 21 млн евро.

Ранее турецкий клуб уже предлагал за форварда около 17 млн евро плюс бонусы. Однако французов не устроила такая сумма.

Как сообщает французский журналист Сабер Дефарж, новое предложение было так же отклонено «Олимпиком».

Нападающий сборной Грузии был приобретен французским клубом у «Аякса» за 18,5 млн евро и еще 4,5 млн в виде бонусов. Контракт с 24-летним игроком рассчитан до 2028 года.

В текущем сезоне Микаутадзе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .