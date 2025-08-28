Марадишвили удалили в матче с «Локо». Хавбек «Акрона» попал бутсой по голове Карпукасу, пытаясь пробить через себя, и получил вторую желтую

Константин Марадишвили был удален за попадание сопернику ногой в лицо.

На 63-й минуте матча FONBET Кубка России полузащитник «Акрона » попытался пробить по мячу ударом через себя, но попал бутсой в лицо хавбеку «Локомотива » Артему Карпукасу .

Судья Юрий Карпов показал Марадишвили вторую желтую карточку и удалил с поля. Первую карточку Константин получил на 47-й минуте.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.