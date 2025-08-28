  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин о пенальти на Воробьеве против «Акрона»: «Это караул, у судей каша в голове. Эшковал не наступает, а приземляется – это случайный контакт. Никто не видел там подножки»
14

Лапочкин о пенальти на Воробьеве против «Акрона»: «Это караул, у судей каша в голове. Эшковал не наступает, а приземляется – это случайный контакт. Никто не видел там подножки»

Сергей Лапочкин возмущен пенальти «Локомотива» в игре с «Акроном» в Кубке России.

В четверг тольяттинцы в гостях уступил железнодорожникам (0:2) в 3‑м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. На 71‑й минуте главный арбитр Юрий Карпов назначил пенальти в ворота «Акрона» за наступ Родригу Эшковала с шипами на ногу Дмитрия Воробьева.

«Это караул. За что назначил пенальти? Вы слышали, что объявил судья? Он объявил, что за подножку. Кто‑то, хоть один, видел там подножку? Мне кажется, что там никто не видел подножки.

Да, мы видим здесь небольшой наступ, два игрока смотрят на мяч. Эшковал просто подпрыгивал и хотел сыграть этот мяч. И дальше он приземляется, то есть он не наступает, а именно приземляется. Ему деть ногу некуда, это абсолютно случайный контакт.

Да, у нас у судей сейчас каша в голове после прошлого года с наступами. Абсолютно случайный контакт. Мы не можем говорить, что это фол за наступ, ему ногу деть некуда, он приземляется.

Когда мы слышим о подножке, то мне кажется, улыбка есть у всех или недоумение. Какая здесь подножка? Ну что вы, ну хватит.

По‑моему, абсолютно ошибочный пенальти, судья правильно продолжил игру, потом вмешались опытные ребята в ВАР‑центре и убедили молодого арбитра назначить пенальти», – сказал бывший арбитр ФИФА Лапочкин.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги24956 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoFONBET Кубок России
logoАкрон
видеоповторы
logoСергей Лапочкин
logoМатч ТВ
logoсудьи
logoДмитрий Воробьев
logoРодригу Эшковал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Заур Тедеев: «В Европе нет такого количества пенальти. Судьям надо поменять образ: не учиться судейству, а самим играть. Делиться 5 на 5 и самим чувствовать игру»
4вчера, 19:32
«Локомотив» не проигрывает с конца июля. Команда Галактионова победила в 6 из 9 матчей сезона
7вчера, 18:29
Марадишвили удалили в матче с «Локо». Хавбек «Акрона» попал бутсой по голове Карпукасу, пытаясь пробить через себя, и получил вторую желтую
2вчера, 18:04Фото
Главные новости
Жеребьевка Лиги чемпионов, 34 очка Дончича не спасли Словению, финалы ЛЧ будут начинаться рано, финал «Бриллиантовой лиги» и другие новости
10сегодня, 04:10
Какая буква чаще всего встречается в клубах РПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки на лавке из-за легионеров. Мы выкидываем в футбол запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»
53сегодня, 03:30
«Зениту» интересен Джон Джон из «Брагантино». Концерн «Ред Булл» против продажи хавбека в Россию из-за политической ситуации (Globo)
37сегодня, 03:15
«Милан» и «Ман Сити» обсуждают трансфер Аканджи. Переговоры проходят успешно
18вчера, 21:59
Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» – в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Пэлас» – во 2-й, гибралтарский «Линкольн» – в 4-й, мальтийские «Спартанс» – в 6-й
11вчера, 21:56
Вячеслав Федорищев: «В «Крылья» заливалось столько денег, столько воровалось... Когда футболиста заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям – это беспредел»
82вчера, 21:47
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» прошел «Серветт», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
29вчера, 21:40
ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»
208вчера, 21:30
Вальдано об ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы – как до Нью-Йорка. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике»
33вчера, 21:28
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локо» в сезоне-2024/25 от болельщиков
744 минуты назадФото
Директор «Ман Сити» Виана о жеребьевке ЛЧ: «Отсутствие дальних поездок – это плюс. Против «Реала» сыграем 5-й год подряд. Будет очень приятно снова увидеть де Брюйне»
559 минут назад
Клубы МЛС потратили на трансферы около 336 млн долларов в 2025 году. Это новый рекорд и плюс 78% к результату прошлого года (ESPN)
3сегодня, 04:25
Галактионов о Пруцеве в «Локомотиве»: «Самое главное – у него есть футбольный интеллект. Он знает наши требования, а я знаю его возможности»
6сегодня, 03:55
Семин о «Спартаке»: «Частая смена игроков, нет стабильности. Отдельные матчи хорошие, другие – с большими ошибками»
4сегодня, 03:45
Мерсон про Аморима: «МЮ» выбрал не того тренера. Все знали про игру с тремя защитниками, но в команде никогда не было нужных игроков. И Рубен не будет меняться ради «Юнайтед»
20вчера, 22:10
«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» в случае неудачи с Коло-Муани
16вчера, 21:57
«Милан» может арендовать Довбика после отказа Хименеса от обмена. «Рома» отпустит форварда, если найдет замену (Джанлука Ди Марцио)
1вчера, 21:43
Аргентина в октябре сыграет с Венесуэлой в Майами и с Пуэрто-Рико в Чикаго
1вчера, 21:07
«Зенит» после вылета «МЮ» от «Гримсби» вспомнил Суперкубок УЕФА в 2008-м: «Мы обыграли их, когда они были действительно хороши, и пенальти не потребовались»
25вчера, 20:53