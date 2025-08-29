Ману Фернандеш: «Смородская не заслуживает уважения. Она заплатила мне премиальные как администратору – 1300 евро вместо 80 тысяч. Еще и следила за мной»

Ману Фернандеш назвал Ольгу Смородскую мелочным человеком.

– Почему все-таки Ольга Юрьевна не может тебя забыть?

– Без понятия. Вообще не думаю о том, что говорит Смородская. Высказываться обо мне спустя столько лет – глупо. Смородская сильно изменилась за то время, что я был в «Локомотиве ». И у меня есть теория, почему это произошло.

– Ну-ка.

– Это деньги. Могу рассказать историю.

– Слушаю.

– В конце 2014 года случилась девальвация рубля из-за присоединения Крыма. Футболисты, чья зарплата была прописана в евро, стали обходиться клубу в два раза дороже. Тогда Смородская захотела, чтобы мы переподписали контракты.

Представь: я подписал контракт с «Локомотивом» всего полгода назад, а меня просят сделать это снова. Естественно, я отказался. И дальше мы полгода вели переговоры по контракту с юристами. С того момента все изменилось.

– Что было дальше?

– Мы победили в Кубке России. В том розыгрыше я играл в каждом матче. Но Смородская заплатила мне премиальные не как остальным футболистам, а как администратору команды – 1300 евро.

– Сколько получили партнеры?

– 80 тысяч евро. Так мог поступить только мелочный человек.

– И ты обратился в CAS.

– Да, отсудил около 6 миллионов рублей. Но дело не в деньгах, а в поведении президента. Смородская ведь еще и следила за мной.

– Это как?

– В один из дней я не смог прийти на тренировку, потому что болел. И Смородская отправила вместе с врачом в мой дом еще одного сотрудника клуба – чтобы он записал на видео, если заметит что-то подозрительное. Но худшее даже не это.

– А что?

– Тут уже есть свидетель – мой водитель. Он видел, как один парень попросил консьержа, работавшего в моем доме, сообщать, во сколько я ухожу и возвращаюсь.

– Что Смородская хотела найти в твоем доме?

– Нечто, что дало бы ей возможность разорвать со мной контракт. Алкоголь и прочие нежелательные для футболистов вещи.

– Что скажешь Смородской, если встретишь ее?

– Надеюсь, не встречу. Для меня Смородская – незнакомый человек. Обычно я очень вежлив, но, если встречу Ольгу, сделаю вид, что не знаю ее. Она не заслуживает уважения, – сказал бывший полузащитник «Локомотива».

Португальский хавбек выступал за московский клуб в течение 5 сезонов (2014/15 – 2018/19). Вместе с командой он стал чемпионом России в 2018 году, а также трижды выиграл Кубок страны.