  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ману Фернандеш: «Смородская не заслуживает уважения. Она заплатила мне премиальные как администратору – 1300 евро вместо 80 тысяч. Еще и следила за мной»
35

Ману Фернандеш: «Смородская не заслуживает уважения. Она заплатила мне премиальные как администратору – 1300 евро вместо 80 тысяч. Еще и следила за мной»

Ману Фернандеш назвал Ольгу Смородскую мелочным человеком.

Почему все-таки Ольга Юрьевна не может тебя забыть?

– Без понятия. Вообще не думаю о том, что говорит Смородская. Высказываться обо мне спустя столько лет – глупо. Смородская сильно изменилась за то время, что я был в «Локомотиве». И у меня есть теория, почему это произошло.

Ну-ка.

– Это деньги. Могу рассказать историю.

Слушаю.

– В конце 2014 года случилась девальвация рубля из-за присоединения Крыма. Футболисты, чья зарплата была прописана в евро, стали обходиться клубу в два раза дороже. Тогда Смородская захотела, чтобы мы переподписали контракты.

Представь: я подписал контракт с «Локомотивом» всего полгода назад, а меня просят сделать это снова. Естественно, я отказался. И дальше мы полгода вели переговоры по контракту с юристами. С того момента все изменилось.

Что было дальше?

– Мы победили в Кубке России. В том розыгрыше я играл в каждом матче. Но Смородская заплатила мне премиальные не как остальным футболистам, а как администратору команды – 1300 евро.

Сколько получили партнеры?

– 80 тысяч евро. Так мог поступить только мелочный человек.

И ты обратился в CAS.

– Да, отсудил около 6 миллионов рублей. Но дело не в деньгах, а в поведении президента. Смородская ведь еще и следила за мной.

Это как?

– В один из дней я не смог прийти на тренировку, потому что болел. И Смородская отправила вместе с врачом в мой дом еще одного сотрудника клуба – чтобы он записал на видео, если заметит что-то подозрительное. Но худшее даже не это.

А что?

– Тут уже есть свидетель – мой водитель. Он видел, как один парень попросил консьержа, работавшего в моем доме, сообщать, во сколько я ухожу и возвращаюсь.

Что Смородская хотела найти в твоем доме? 

– Нечто, что дало бы ей возможность разорвать со мной контракт. Алкоголь и прочие нежелательные для футболистов вещи.

Что скажешь Смородской, если встретишь ее?

– Надеюсь, не встречу. Для меня Смородская – незнакомый человек. Обычно я очень вежлив, но, если встречу Ольгу, сделаю вид, что не знаю ее. Она не заслуживает уважения, – сказал бывший полузащитник «Локомотива».

Португальский хавбек выступал за московский клуб в течение 5 сезонов (2014/15 – 2018/19). Вместе с командой он стал чемпионом России в 2018 году, а также трижды выиграл Кубок страны. 

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?3644 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoОльга Смородская
logoМануэл Фернандеш
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин о перечне книг для футболистов: «В «Локо» российской литературой больше всех интересовался Ману Фернандеш – язык выучил идеально. В чемпионской команде нулевых читали все»
21вчера, 12:00
Смородская о Карпине и «Динамо»: «Что может сделать тренер, если игрок отдает пас чужому? Бителло – так себе уровень легионера. Не отрабатывает зарплату, ему на все параллельно»
4721 августа, 03:15
«Трансфер Станковича на выход поможет «Спартаку», покупка Самошникова — нет». Смородская о красно-белых
2020 августа, 01:28
Смородская об иске Диарра к ФИФА на 65 млн евро: «Выеденного яйца не стоит, никто ничего платить не будет – точно не «Локомотив». Мы выиграли суд и доказали, что он нарушил условия контракта»
2819 августа, 13:36
Ольга Смородская: «Карпин – первоклассный тренер, в его компетентности нет сомнений. Такое начало «Динамо» было неожиданным, но сколько в команде травм?»
1618 августа, 14:56
Главные новости
«Бетис» отозвал предложение по Антони: «Не можем позволить себе такие расходы». Испанцы хотят, чтобы или игрок пошел на уступки, или «МЮ» компенсировал бразильцу часть суммы
30сегодня, 21:55
Экитике, Салах, Дьокереш – кого возьмете в Основе из топ-вывески АПЛ?
сегодня, 22:30Тесты и игры
«МЮ» предлагал Онана «Вест Хэму». Лондонцы отказались от аренды камерунца, считая, что он не лучше их вратарей (Daily Mail)
21сегодня, 21:59
За выход «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову – Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с «Реалом» – событие мирового масштаба»
24сегодня, 21:36
«Наполи» арендует Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро и выкупит за 44 млн в случае выхода в ЛЧ
10сегодня, 21:26
Роналду после 5:0 с «Аль-Таавуном»: «Первый шаг ✅🔥»
39сегодня, 20:57Фото
«Арсенал» договорился с «Байером» об аренде Инкапиэ с правом выкупа за 52 млн евро. Защитник прилетит в Англию на выходных
29сегодня, 20:53
«Милан» обыграл «Лечче» – 2:0. Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, голы Габбии и Хименеса отменили
66сегодня, 20:45
У Модрича первый голевой пас в «Милане» – в 3-м матче. 39-летний хорват стал самым возрастным ассистентом в Серии А среди хавбеков за время сбора статистики Opta
9сегодня, 20:45
Банк России выпустит монеты с эмблемами «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Трудовых резервов»
28сегодня, 20:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Лиге чемпионов: «Салем, Казахстан! Это сумасшедшее событие. Надеюсь приехать в Алматы и увидеть матчи вживую. Алга, «Кайрат»!»
4сегодня, 21:57
Аллегри о 2:0 с «Лечче»: «Милан» стал более сбалансированным, но должен был лучше сыграть в обороне. Нам нужно обрести стабильность и снова стать конкурентоспособными»
3сегодня, 21:44
Предприниматель из Ростова-на-Дону получил 5 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей за обрушение трибуны на соревнованиях школьников в 2023 году
3сегодня, 21:30
Чемпионат Испании. «Валенсия» разгромила «Хетафе», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в субботу, «Барса» с «Райо» – в воскресенье
5сегодня, 21:30
Смертин о футбольных проектах для инвалидов: «У «Стальной воли» аналогов в мире нет. Уже провели кубок по футболу на электроколясках, для возвращающихся с СВО сделали «Лигу героев»
3сегодня, 21:15
Агент Дзюбы о словах про слабый состав «Акрона»: «Конфликта с руководством клуба нет. Артем – большая личность в футболе, сказал, что посчитал нужным. Он переживает за команду»
1сегодня, 21:13
Тарханов о Карпине: «Плохо, что две должности занимает. В перерыве надо оттачивать детали с «Динамо», а он будет занят в сборной. И тренеру-совместителю трудно объективно смотреть на вещи»
9сегодня, 21:05
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Брест», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Тулузой» в субботу, «Монако» Головина со «Страсбуром» – в воскресенье
3сегодня, 20:40
«Вулвс» за 27 млн евро купят лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка». Форвардом интересовались «Милан» и «Наполи»
3сегодня, 20:28
«Балтика» и Гассама продлили контракт до 2030 года
3сегодня, 19:54Фото