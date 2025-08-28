  • Спортс
  • Семин о перечне книг для футболистов: «В «Локо» российской литературой больше всех интересовался Ману Фернандеш – язык выучил идеально. В чемпионской команде нулевых читали все»
22

Семин о перечне книг для футболистов: «В «Локо» российской литературой больше всех интересовался Ману Фернандеш – язык выучил идеально. В чемпионской команде нулевых читали все»

Юрий Семин рассказал об интересе Мануэла Фернандеша к русской литературе.

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал планы Министерства спорта РФ по разработке перечня книг для молодых футболистов.

«Никогда не обращал внимания на то, сколько читают мои подопечные. Зато сейчас точно удивлю вас…

Знаете, кто больше всех интересовался российскими литературой и историей? Мануэл Фернандеш! Пусть он приехал из Португалии, но быстро адаптировался и идеально выучил язык. Говорил чуть ли не лучше всех.

Если же вспомнить чемпионский «Локомотив» образца начала нулевых, то там читали все, в том числе Сергей Овчинников», – сказал Семин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RT
книги
