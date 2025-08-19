Смородская об иске Диарра к ФИФА на 65 млн евро: «Выеденного яйца не стоит, никто ничего платить не будет – точно не «Локомотив». Мы выиграли суд и доказали, что он нарушил условия контракта»

Ольга Смородская считает, что Лассана Диарра не добьется компенсации от ФИФА.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сообщила о судебном разбирательстве в бельгийских судах с участием бывшего футболиста «Арсенала», «Челси», «Реала», «Анжи», «Локомотива», «ПСЖ» и сборной Франции. Диарра требует от ФИФА и Королевской бельгийской ассоциации футбола 65 миллионов евро до вычета налогов или 35 миллионов чистыми за ущерб в ходе карьеры от трансферных правил.

4 октября 2024 года Суд Европейского Союза (CJEU) признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам ЕС после иска Диарра.

«Локомотив» создал прецедент, имеющий просто колоссальное значение, – мы выиграли суд у Диарра и доказали, что он нарушил условия контракта. Поэтому он нам должен был 10 миллионов евро. Это было очень тяжелое, длинное слушание в CAS.

Потом пришел Илья Геркус – он стал с Диарра договариваться, как бы чтобы тот не выплачивал эти деньги «Локомотиву ». Но Диарра на самом деле должен был выплатить эту сумму. Дальше вступила в действие новая структура, которую создали спортивные юристы, защищающие права обиженных, – они ничего больше не нашли, кроме дела Диарра.

Это выеденного яйца не стоит, никто ничего платить не будет, и уж тем более «Локомотив». Может, ФИФА или УЕФА, но точно не «Локомотив». Клуб ни в чем не виноват, а эти люди, создавшие структуру по якобы защите ущемленных прав игроков, все будируют. Ничего у них не выйдет», – сказала экс-президент «Локомотива».