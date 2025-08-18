Ольга Смородская: «Карпин – первоклассный тренер, в его компетентности нет сомнений. Такое начало «Динамо» было неожиданным, но сколько в команде травм?»

Ольга Смородская уверена, что Валерий Карпин наладит ситуацию в «Динамо».

На данный момент бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 5 очков в 5 матчах Мир РПЛ под руководством Карпина .

«Безусловно, в компетентности Карпина нет никаких сомнений. Откуда им взяться? Карпин – первоклассный тренер.

Наверное, было неожиданно, что «Динамо » начнет именно так, но с другой стороны – сколько в команде травм? В общем, пока нужно подождать.

Уверена, ситуация в команде еще поменяется», – сказала экс-президент «Локомотива» Смородская .