Ольга Смородская: «Карпин – первоклассный тренер, в его компетентности нет сомнений. Такое начало «Динамо» было неожиданным, но сколько в команде травм?»
Ольга Смородская уверена, что Валерий Карпин наладит ситуацию в «Динамо».
На данный момент бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 5 очков в 5 матчах Мир РПЛ под руководством Карпина.
«Безусловно, в компетентности Карпина нет никаких сомнений. Откуда им взяться? Карпин – первоклассный тренер.
Наверное, было неожиданно, что «Динамо» начнет именно так, но с другой стороны – сколько в команде травм? В общем, пока нужно подождать.
Уверена, ситуация в команде еще поменяется», – сказала экс-президент «Локомотива» Смородская.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
