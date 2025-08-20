«Трансфер Станковича на выход поможет «Спартаку», покупка Самошникова — нет». Смородская о красно-белых
Ольга Смородская оценила переход Ильи Самошникова из «Локомотива» в «Спартак».
«Поможет ли Самошников «Спартаку» попасть в топ-3? Один игрок здесь ни на что не влияет. Клубу нужны более серьезные изменения.
Трансфер Станковича на выход поможет «Спартаку» исправить положение, а покупка Самошникова — нет. Можно поздравить «Локомотив» с хорошей сделкой», — сказала бывший президент «Локомотива».
А что теперь делать со Станковичем?27337 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
