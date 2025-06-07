Серия А представила календарь сезона-2025/26: «Ювентус» примет «Интер» в 3-м туре, «Наполи» сыграет с «Аталантой» в 12-м. Миланские дерби пройдут в 12-м и 28-м турах
Чемпионат Италии стартует 24 августа, а завершится 24 мая. В первом туре состоятся следующие матчи:
«Кальяри» – «Фиорентина»;
«Комо» – «Лацио»;
«Интер» – «Торино»;
«Ювентус» – «Парма»;
«Милан» – «Кремонезе»;
«Рома» – «Болонья»;
«Сассуоло» – «Наполи»;
«Удинезе» – «Верона».
Матчи между командами из топ-4 в прошлом сезоне:
«Ювентус» – «Интер» (3-й тур);
«Ювентус» – «Аталанта» (5-й тур);
«Наполи» – «Интер» (8-й тур);
«Наполи» – «Аталанта» (12-й тур);
«Наполи» – «Ювентус» (14-й тур);
«Аталанта» – «Интер» (17-й тур);
«Интер» – «Наполи» (20-й тур);
«Ювентус» – «Наполи (22-й тур);
«Интер» – «Ювентус (25-й тур);
«Аталанта» – «Наполи (26-й тур);
«Интер» – «Аталанта (29-й тур);
«Аталанта» – «Ювентус (32-й тур).
Все дерби сезона:
«Лацио» – «Рома» (4-й тур);
«Ювентус» – «Торино» (11-й тур);
«Интер» – «Милан» (12-й тур);
«Милан» – «Интер» (28-й тур);
«Рома» – «Лацио» (37-й тур);
«Торино» – «Ювентус» (38-й тур).
Полный календарь можно скачать по ссылке.