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Серия А представила календарь сезона-2025/26: «Ювентус» примет «Интер» в 3-м туре, «Наполи» сыграет с «Аталантой» в 12-м. Миланские дерби пройдут в 12-м и 28-м турах

Представлен календарь Серии А на сезон-2025/26 .

Чемпионат Италии стартует 24 августа, а завершится 24 мая. В первом туре состоятся следующие матчи:

«Аталанта» – «Пиза»;

«Кальяри» – «Фиорентина»;

«Комо» –  «Лацио»;

«Дженоа» – «Лечче»;

«Интер» – «Торино»;

«Ювентус» – «Парма»;

«Милан» –  «Кремонезе»;

«Рома» – «Болонья»;

«Сассуоло» – «Наполи»;

«Удинезе» – «Верона».

Матчи между командами из топ-4 в прошлом сезоне:

«Ювентус» – «Интер» (3-й тур);

«Ювентус» – «Аталанта» (5-й тур);

«Наполи» – «Интер» (8-й тур);

«Наполи» – «Аталанта» (12-й тур);

«Наполи» – «Ювентус» (14-й тур);

«Аталанта» – «Интер» (17-й тур);

«Интер» – «Наполи» (20-й тур);

«Ювентус» – «Наполи (22-й тур);

«Интер» – «Ювентус (25-й тур);

«Аталанта» – «Наполи (26-й тур);

«Интер» – «Аталанта (29-й тур);

«Аталанта» – «Ювентус (32-й тур).

Все дерби сезона:

«Лацио» – «Рома» (4-й тур);

«Ювентус» – «Торино» (11-й тур);

«Интер» – «Милан» (12-й тур);

«Милан» – «Интер» (28-й тур);

«Рома» – «Лацио» (37-й тур);

«Торино» – «Ювентус» (38-й тур).

Полный календарь можно скачать по ссылке.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2337 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Серии А
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