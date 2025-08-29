Три участника избиения игрока «Русской общины» Ярошевича заключены под стражу. Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о гибели футболиста и организации незаконной миграции

Три участника избиения игрока «Русской общины» Ярошевича заключены под стражу.

Футболист Арсений Ярошевич умер в больнице после группового избиения .

«Председатель СК России затребовал повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели Арсения Ярошевича, а также об обстоятельствах организации незаконной миграции в Москве и Подмосковье.

В СМИ опубликовано обращение общественников к председателю СК России с просьбой взять на личный контроль ход расследования уголовного дела по факту драки в Щелково, приведшей к гибели футболиста Арсения Ярошевича. Заявители просят принять меры к скорейшему задержанию зачинщика конфликта и дать правовую оценку его деятельности по организации незаконной миграции путем создания хостелов.

ГСУ СК России по Московской области по фактам причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Арсения Ярошевича, а также организации незаконной миграции расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ и ст. 322.1 УК РФ. Кроме того, доследственная проверка по факту организации незаконной миграции проводится ГСУ СК России по г. Москве.

В рамках расследования уголовного дела по факту смерти Арсения Ярошевича трое участников драки по ходатайству органа следствия заключены под стражу, еще один объявлен в международный розыск», – говорится в сообщении Следственного комитета.

«Русская община» о смерти Ярошевича: «Сколько должно погибнуть наших братьев от рук приезжих, чтобы навести порядок в миграционной политике? Виновные понесут наказание – это дело чести»