«Реал» сыграет с «Ман Сити» и «Ювентусом» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Кайратом» – на выезде

Определились соперники «Реала» на общем этапе Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира.

В общем этапе Лиги чемпионов «Реал » проведет домашние матчи с «Манчестер Сити », «Ювентусом », «Марселем» и «Монако».

На выезде мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем », «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Кайратом».

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.