«Реал» сыграет с «Ман Сити» и «Ювентусом» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Кайратом» – на выезде
Определились соперники «Реала» на общем этапе Лиги чемпионов.
Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира.
В общем этапе Лиги чемпионов «Реал» проведет домашние матчи с «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Марселем» и «Монако».
На выезде мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем», «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Кайратом».
Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
