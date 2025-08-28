«Реал» и «Ман Сити» сыграют друг против друга в ЛЧ пятый сезон подряд. Чаще с сезона-2021/22 не встречался никто

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграют друг с другом в ЛЧ пятый год подряд.

Сегодня в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. По ее итогам определилось, что «Мадрид» дома сыграет с «горожанами».

«Реал» и «Ман Сити» сыграют друг против друга в пятом подряд сезоне Лиги чемпионов. С сезона-2021/22 это самое частое противостояние турнира – команды сыграли друг с другом восемь раз за этот период.

«Реал» не уступает «Манчестер Сити » 4 матча подряд. В последний раз клуб из Манчестера смог обыграть «Мадрид » в ЛЧ в 2023 году на стадии полуфинала (4:0).

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ман Сити» и «Ливерпулем», «Барселона» – с «ПСЖ», «Бавария» – с «Челси» и «Арсеналом»