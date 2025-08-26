«Челси» надеется договориться о трансфере Гарначо до конца недели, «МЮ» отклонил несколько предложений и требует 50 млн евро. Контракт с вингером согласован (talkSPORT)

«Челси» надеется подписать Алехандро Гарначо до конца трансферного окна.

По информации talkSPORT, «Манчестер Юнайтед » отклонил несколько предложений лондонцев по вингеру и по-прежнему требует 50 миллионов евро – «Челси» пока не приблизился к этой сумме.

Несмотря на это, все стороны надеются достичь компромисса до конца этой недели.

Сообщается, что условия личного контракта Гарначо с «Челси » уже согласованы.