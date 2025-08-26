«Челси» надеется договориться о трансфере Гарначо до конца недели, «МЮ» отклонил несколько предложений и требует 50 млн евро. Контракт с вингером согласован (talkSPORT)
«Челси» надеется подписать Алехандро Гарначо до конца трансферного окна.
По информации talkSPORT, «Манчестер Юнайтед» отклонил несколько предложений лондонцев по вингеру и по-прежнему требует 50 миллионов евро – «Челси» пока не приблизился к этой сумме.
Несмотря на это, все стороны надеются достичь компромисса до конца этой недели.
Сообщается, что условия личного контракта Гарначо с «Челси» уже согласованы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
