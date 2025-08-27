Гарначо перейдет в «Челси» – это вопрос времени. Лондонцы предложили «МЮ» 35-40 млн фунтов
Алехандро Гарначо неизбежно окажется в «Челси», сообщает Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, сделка точно будет заключена, это лишь вопрос времени, поскольку вингер хочет перейти только в состав «синих».
Лондонцы предложили «Манчестер Юнайтед» 35-40 млн фунтов с учетом бонусов и ждут положительного ответа со стороны манкунианцев.
Гарначо забил 6 голов в 36 матчах АПЛ-2024/25. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
