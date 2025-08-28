Тренер «Кайрата» о жеребьевке ЛЧ: «Рады сыграть с «Реалом», «Интером», «Арсеналом» и другими топ-командами. На их фоне мы выглядим крошечными, но в футболе все возможно»
На общем этапе турнира клуб из Казахстана проведет домашние матчи с «Реалом», «Брюгге», «Олимпиакосом» и «Пафосом». На выезде «Кайрат» сыграет с «Интером», «Арсеналом», «Спортингом» и Копенгагеном».
«Радует, что сыграем с «Реалом». Не так часто в жизни бывает, что в Казахстан приезжает такой клуб. Мы очень обрадовались, когда узнали. Хотелось бы как можно больше грандов в соперники. Однако уже есть «Реал», «Интер», «Арсенал» – классные команды. Рады, что предоставится возможность сыграть с ними.
Результатами жеребьевки довольны. «Реал» – клуб, который не нуждается в каких-то объяснениях. «Интер» последние годы играл в Лиге чемпионов. Тот же «Арсенал» играл в полуфинале и постоянно бьется за чемпионство в Англии.
«Брюгге», «Спортинг», «Олимпиакос», «Пафос» и «Копенгаген» – топ-команды. Они стали чемпионами своих стран. Уровень очень серьезный.
Понятно, что мы на их фоне выглядим крошечными. Не будем забывать, что в футболе все возможно. Есть домашние матчи – надеемся на родные стены и болельщиков.
Надо смотреть, в какое время будем играть и какая погода. Опять же, им из Европы долго до нас добираться. Есть много факторов. Однако уровень футболистов соперников очень высокий, поэтому не думаю, что у них будут проблемы из-за перелетов. Мы будем биться и отдавать все свои силы», – сказал главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.