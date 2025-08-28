Бакаев отдал 5 голевых пасов в 6 последних матчах за «Локо». Сегодня ассистировал Комличенко в игре с «Акроном»
Зелимхан Бакаев отдал пятый голевой пас в составе «Локомотива».
Вингер ассистировал Николаю Комличенко в матче FONBET Кубка России с «Акроном».
В шести последних матчах во всех турнирах Бакаев отдал пять голевых передач. Статистику Зелимхана можно найти здесь.
Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
