«Ювентус» в ЛЧ встретится с «Реалом» и «Монако» на выезде, с «Боруссией» – дома
«Ювентус» ждет визит в Мадрид на общем этапе Лиги чемпионов.
Туринцы узнали соперников в ходе жеребьевки, организованной УЕФА.
Команда Игора Тудора на своем поле сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Бенфикой», «Спортингом» и «Пафосом», а на выезде – с «Реалом», «Вильярреалом», «Буде-Глимт» и «Монако».
