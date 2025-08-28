«Ювентус» в ЛЧ встретится с «Реалом» и «Монако» на выезде, с «Боруссией» – дома

«Ювентус» ждет визит в Мадрид на общем этапе Лиги чемпионов.

Туринцы узнали соперников в ходе жеребьевки, организованной УЕФА.

Команда Игора Тудора на своем поле сыграет с «Боруссией» Дортмунд , «Бенфикой», «Спортингом » и «Пафосом », а на выезде – с «Реалом », «Вильярреалом », «Буде-Глимт» и «Монако».

