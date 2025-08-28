11

«Ювентус» в ЛЧ встретится с «Реалом» и «Монако» на выезде, с «Боруссией» – дома

«Ювентус» ждет визит в Мадрид на общем этапе Лиги чемпионов.

Туринцы узнали соперников в ходе жеребьевки, организованной УЕФА.

Команда Игора Тудора на своем поле сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Бенфикой», «Спортингом» и «Пафосом», а на выезде – с «Реалом», «Вильярреалом», «Буде-Глимт» и «Монако».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoЮвентус
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБенфика
logoвысшая лига Кипр
logoБоруссия Дортмунд
logoВильярреал
logoРеал Мадрид
logoСпортинг
logoлига 1 Франция
logoПафос
logoвысшая лига Норвегия
logoвысшая лига Португалия
logoБуде-Глимт
logoМонако
logoсерия А Италия
