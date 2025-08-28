«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «Челси» – 7-й, «Ман Сити» – 8-й
«ПСЖ» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии Goal.
Спортивный портал составил рейтинг претендентов на победу в главном еврокубковом турнире в преддверии нового розыгрыша. Парижский клуб, завоевавший трофей в прошлом сезоне, занял первую строчку в списке.
Топ-16 выглядит так:
1. «ПСЖ»;
2. «Барселона»;
3. «Арсенал»;
4. «Ливерпуль»;
5. «Реал»;
6. «Бавария»;
7. «Челси»;
8. «Манчестер Сити»;
9. «Интер»;
10. «Тоттенхэм»;
11. «Наполи»;
12. «Атлетико»;
13. «Бенфика»;
14. «Монако»;
15. «Ювентус»;
16. «Боруссия» Дортмунд.
«Кайрат» и «Карабах» заняли 35-е и 36-е места соответственно.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
