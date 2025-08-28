«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «Челси» – 7-й, «Ман Сити» – 8-й

«ПСЖ» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии Goal.

Спортивный портал составил рейтинг претендентов на победу в главном еврокубковом турнире в преддверии нового розыгрыша. Парижский клуб, завоевавший трофей в прошлом сезоне, занял первую строчку в списке.

Топ-16 выглядит так:

1. «ПСЖ »;

2. «Барселона »;

3. «Арсенал »;

4. «Ливерпуль »;

5. «Реал»;

6. «Бавария»;

7. «Челси »;

8. «Манчестер Сити»;

9. «Интер»;

10. «Тоттенхэм»;

11. «Наполи»;

12. «Атлетико»;

13. «Бенфика»;

14. «Монако»;

15. «Ювентус»;

16. «Боруссия» Дортмунд.

«Кайрат» и «Карабах» заняли 35-е и 36-е места соответственно.