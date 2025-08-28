«Карабах» сыграет с «Челси» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Наполи» – на выезде
Определились соперники «Карабаха» на общем этапе Лиги чемпионов.
Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира.
В общем этапе Лиги чемпионов «Карабах» проведет домашние матчи с «Челси», «Айнтрахтом» из Франкфурта, «Аяксом» и «Копенгагеном».
На выезде азербайджанский клуб сыграет с «Ливерпулем», «Бенфикой», «Наполи» и «Атлетиком».
Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости