«Карабах» сыграет с «Челси» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Наполи» – на выезде

Определились соперники «Карабаха» на общем этапе Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира.

В общем этапе Лиги чемпионов «Карабах » проведет домашние матчи с «Челси », «Айнтрахтом » из Франкфурта, «Аяксом » и «Копенгагеном ».

На выезде азербайджанский клуб сыграет с «Ливерпулем », «Бенфикой», «Наполи » и «Атлетиком ».

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.