«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» и «Атлетико» дома в общем этапе ЛЧ, с «Интером» и «Марселем» – на выезде

Определились соперники «Ливерпуля» на общем этапе Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира.

В общем этапе Лиги чемпионов «Ливерпуль » проведет домашние матчи с «Реалом », «Атлетико », ПСВ и «Карабахом».

На выезде мерсисайдский клуб сыграет с «Интером », «Айнтрахтом», «Марселем» и «Галатасарем».

На общем этапе каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.