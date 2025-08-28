  • Спортс
  • «Наполи» сыграет с «Челси» и «Айнтрахтом» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ман Сити» и «Бенфикой» – на выезде
«Наполи» сыграет с «Челси» и «Айнтрахтом» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ман Сити» и «Бенфикой» – на выезде

Определились соперники «Наполи» на общем этапе Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира.

В общем этапе Лиги чемпионов «Наполи» проведет домашние матчи с «Челси», «Айнтрахтом» из Франкфурта, «Спортингом» и «Карабахом».  

На выезде команда Антонио Конте сыграет с «Манчестер Сити», «Бенфикой», ПСВ и «Копенгагеном». 

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт УЕФА
