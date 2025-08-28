«Атлетико» встретится с «Ливерпулем» и «Арсеналом» на выезде в общем этапе ЛЧ. Дома сыграют с «Интером»

Стали известны соперники «Атлетико» на общем этапе Лиги чемпионов.

В общем этапе Лиги чемпионов команда Диего Симеоне примет «Интер », «Айнтрахт », «Буде-Глимт » и «Юнион».

На выезде «матрасники» сыграют с «Ливерпулем », «Арсеналом», ПСВ и «Галатасараем».

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.