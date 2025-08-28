  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» получил награду от УЕФА как первый клуб, выигравший все шесть мужских турниров союза
Фото
10

«Челси» получил награду от УЕФА как первый клуб, выигравший все шесть мужских турниров союза

«Челси» получил награду от УЕФА за уникальное достижение.

Перед стартом жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА наградил «Челси» за победу во всех шести мужских клубных турнирах под эгидой союза: Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Суперкубке Европы, Кубке обладателей кубков и юношеской лиге УЕФА.

Награду «Челси» получил президент клуба Джейсон Гэннон.

Фото: скриншот трансляции

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги24912 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница УЕФА в X
logoЧелси
logoУЕФА
logoЛига конференций УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСуперкубок Европы
logoЮношеская лига УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» предложил за Фермина 65 млн евро и готов заплатить «Барселоне» всю сумму сразу (Diario Sport)
52вчера, 15:45
Трансфер Антони в «МЮ» – худший в истории чемпионата Англии по версии The Telegraph. Переход Жо в «Сити» – 3-й, Санчеса в «МЮ» – 4-й, Мудрика в «Челси» – 6-й, Кэрролла в «Ливерпуль» – 9-й
117вчера, 11:14
«Милан» договорился с «Челси» о переходе Нкунку за 35 млн евро, сумма может вырасти до 42 млн за счет бонусов. Хавбек подпишет 5-летний контракт
68вчера, 09:24
Главные новости
Жеребьевка Лиги чемпионов, 34 очка Дончича не спасли Словению, финалы ЛЧ будут начинаться рано, финал «Бриллиантовой лиги» и другие новости
10сегодня, 04:10
Какая буква чаще всего встречается в клубах РПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки на лавке из-за легионеров. Мы выкидываем в футбол запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»
49сегодня, 03:30
«Зениту» интересен Джон Джон из «Брагантино». Концерн «Ред Булл» против продажи хавбека в Россию из-за политической ситуации (Globo)
36сегодня, 03:15
«Милан» и «Ман Сити» обсуждают трансфер Аканджи. Переговоры проходят успешно
18вчера, 21:59
Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» – в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Пэлас» – во 2-й, гибралтарский «Линкольн» – в 4-й, мальтийские «Спартанс» – в 6-й
11вчера, 21:56
Вячеслав Федорищев: «В «Крылья» заливалось столько денег, столько воровалось... Когда футболиста заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям – это беспредел»
78вчера, 21:47
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» прошел «Серветт», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
29вчера, 21:40
ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»
201вчера, 21:30
Вальдано об ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы – как до Нью-Йорка. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике»
31вчера, 21:28
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локо» в сезоне-2024/25 от болельщиков
535 минут назадФото
Директор «Ман Сити» Виана о жеребьевке ЛЧ: «Отсутствие дальних поездок – это плюс. Против «Реала» сыграем 5-й год подряд. Будет очень приятно снова увидеть де Брюйне»
450 минут назад
Клубы МЛС потратили на трансферы около 336 млн долларов в 2025 году. Это новый рекорд и плюс 78% к результату прошлого года (ESPN)
1сегодня, 04:25
Галактионов о Пруцеве в «Локомотиве»: «Самое главное – у него есть футбольный интеллект. Он знает наши требования, а я знаю его возможности»
6сегодня, 03:55
Семин о «Спартаке»: «Частая смена игроков, нет стабильности. Отдельные матчи хорошие, другие – с большими ошибками»
4сегодня, 03:45
Мерсон про Аморима: «МЮ» выбрал не того тренера. Все знали про игру с тремя защитниками, но в команде никогда не было нужных игроков. И Рубен не будет меняться ради «Юнайтед»
17вчера, 22:10
«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» в случае неудачи с Коло-Муани
16вчера, 21:57
«Милан» может арендовать Довбика после отказа Хименеса от обмена. «Рома» отпустит форварда, если найдет замену (Джанлука Ди Марцио)
1вчера, 21:43
Аргентина в октябре сыграет с Венесуэлой в Майами и с Пуэрто-Рико в Чикаго
1вчера, 21:07
«Зенит» после вылета «МЮ» от «Гримсби» вспомнил Суперкубок УЕФА в 2008-м: «Мы обыграли их, когда они были действительно хороши, и пенальти не потребовались»
25вчера, 20:53