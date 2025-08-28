«Челси» получил награду от УЕФА как первый клуб, выигравший все шесть мужских турниров союза

«Челси» получил награду от УЕФА за уникальное достижение.

Перед стартом жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА наградил «Челси» за победу во всех шести мужских клубных турнирах под эгидой союза: Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Суперкубке Европы, Кубке обладателей кубков и юношеской лиге УЕФА.

Награду «Челси» получил президент клуба Джейсон Гэннон.

Фото: скриншот трансляции