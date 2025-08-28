«Галатасарай» купил Синго у «Монако» за 30+ млн евро. Защитник сборной Кот-д′Ивуара будет получать 4,8 млн в год

Вилфрид Синго перешел из «Монако» в «Галатасарай».

Оба клуба подтвердили трансфер 24-летнего защитника.

«Галатасарай » сообщил, что за переход игрока сборной Кот-д′Ивуара заплачено 30 769 230,77 евро. Ранее сообщалось , что «Монако » также может получить 5 млн евро бонусов.

Также «Монако» получит 10% прибыли от перепродажи Вилфрида .

Синго подписал контракт сроком на 5 лет. Он будет зарабатывать 4,8 млн евро в год после уплаты налогов.

В 27 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне Синго забил 1 гол, сделал 2 ассиста и получил 4 желтых карточки. Его статистику можно изучить здесь .

