«Галатасарай» купил Синго у «Монако» за 30+ млн евро. Защитник сборной Кот-д′Ивуара будет получать 4,8 млн в год
Вилфрид Синго перешел из «Монако» в «Галатасарай».
Оба клуба подтвердили трансфер 24-летнего защитника.
«Галатасарай» сообщил, что за переход игрока сборной Кот-д′Ивуара заплачено 30 769 230,77 евро. Ранее сообщалось, что «Монако» также может получить 5 млн евро бонусов.
Также «Монако» получит 10% прибыли от перепродажи Вилфрида.
Синго подписал контракт сроком на 5 лет. Он будет зарабатывать 4,8 млн евро в год после уплаты налогов.
В 27 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне Синго забил 1 гол, сделал 2 ассиста и получил 4 желтых карточки. Его статистику можно изучить здесь.
Фото: x.com/GalatasaraySK
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Галатасарая»
