«Милану» предложили подписать Синго из «Монако». Итальянский клуб готов предложить около 15 млн евро, французы хотят 20-25 млн
Вилфрид Синго интересен «Милану».
Итальянскому клубу предложили подписать 24-летнего защитника, выступающего за «Монако».
«Милан» готов предложить около 15 миллионов евро и бонусы за футболиста, но французская команда рассчитывает сумму в районе 20-25 миллионов евро.
У «Милана» также и есть несколько других вариантов на позицию крайнего защитника, в том числе Гела Дуэ из «Страсбура» и Арчи Браун из «Гента», а также Александр Зинченко из «Арсенала».
В прошлом сезоне Вилфрид Синго сыграл 27 матчей в Лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 передачи. В среднем он проводил на поле 77 минут.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
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