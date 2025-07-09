«Милану» предложили подписать Синго из «Монако». Итальянский клуб готов предложить около 15 млн евро, французы хотят 20-25 млн

Вилфрид Синго интересен «Милану».

Итальянскому клубу предложили подписать 24-летнего защитника, выступающего за «Монако ».

«Милан » готов предложить около 15 миллионов евро и бонусы за футболиста, но французская команда рассчитывает сумму в районе 20-25 миллионов евро.

У «Милана» также и есть несколько других вариантов на позицию крайнего защитника, в том числе Гела Дуэ из «Страсбура» и Арчи Браун из «Гента», а также Александр Зинченко из «Арсенала».

В прошлом сезоне Вилфрид Синго сыграл 27 матчей в Лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 передачи. В среднем он проводил на поле 77 минут.